Castroneves destaca preparação de equipe da Indy para 2022: 'Agora somos um time'

O piloto brasileiro Helio Castroneves se prepara para a sua segunda temporada com a equipe Meyer Shank na Fórmula Indy, mas 2022 marca a primeira vez que a parceria será feita de ponta a ponta, em um campeonato completo. No ano passado, apenas algumas etapas foram feitas, com o auge sendo alcançado com sua vitória na tradicional 500 Milhas de Indianápolis.

Neste ano, Castroneves ganha a companhia do francês Simon Pagenaud, que já foi seu companheiro na Penske. Os dois formam a dupla da Meyer Shank para toda a temporada 2022 da Fórmula Indy, em circuitos mistos e ovais. Em conversa com a imprensa em Indianápolis, o veterano brasileiro comentou sobre as expectativas para o campeonato.

"Estou muito, muito, muito ansioso para St. Pete (San petersburg, etapa de estreia). Acho que nossa preparação está muito melhor do que do ano passado. Agora somos uma equipe", afirmou Castroneves. "Simon e eu estamos nos dando bem, estamos compartilhando muitas coisas. Simon tem seu jeito particular, procura detalhes para progredimos e juntos vamos fazer boas coisas", completou.

Questionado sobre uma escolha entre o inédito título da Fórmula Indy ou uma quinta vitória na carreira nas 500 Milhas de Indianápolis, Helinho mostrou-se indeciso, mas espera buscar as duas conquistas ao longo do ano. "É difícil escolher entre a quinta Indy 500 ou o título. O foco é me preparar o melhor possível para as duas coisas", pontuou.