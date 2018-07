Castroneves diz que paciência foi decisiva para vitória

Hélio Castroneves apontou a paciência como fator fundamental para sua primeira vitória na temporada 2010 da Fórmula Indy. No domingo, o piloto brasileiro venceu a etapa do Alabama, depois de assumir a liderança nas voltas finais com o pit stop realizado por Marco Andretti, que teve o seu desempenho elogiado por Helinho. Depois, teve que conter a pressão de Scott Dixon.

"(Marco Andretti) Estava pilotando mais paciente e me lembrou seu pai, Marco Andretti. Quando estava atrás dele, eu estava economizando combustível. Na verdade, poderia ir um pouco além", disse o brasileiro, que fez uma parada a menos do que os adversários.

Para Hélio Castroneves, a estratégia da Penske foi fundamental para superar Will Power, que venceu as duas primeiras etapas da Fórmula Indy e fez a pole no Alabama, e conquistar a vitória. "A única forma de deter Power foi tentando fazer algo diferente. Hoje surgiu a oportunidade de fazer isso, e funcionou perfeitamente", comemorou.

A próxima etapa da Fórmula Indy será disputada no domingo, em Long Beach. Com a vitória, Hélio Castroneves assumiu a vice-liderança do campeonato, com 104 pontos, 32 a menos que o ainda líder e companheiro na Penske, Will Power, agora com 136, após seu quarto lugar no Alabama.