Castroneves lidera e Alonso é 5º em último ensaio para 500 Milhas de Indianápolis

O piloto da Fórmula Indy Hélio Castroneves liderou nesta sexta-feira o "Carburation Day", tradicional evento que precede as 500 Milhas de Indianápolis, a prova mais badalada da categoria norte-americana. O brasileiro foi o mais rápido neste último trabalho de pista que serve como aquecimento para a corrida, que terá largada às 13 horas (de Brasília) deste domingo.

Com um carro de motor Chevrolet, Helinho garantiu a primeira posição em Indianápolis em um treino no qual foi perseguido por seis equipes com propulsores fornecidos pela Honda. Um deles foi o japonês Takuma Sato, da Andretti, que conseguiu o segundo melhor tempo e ficou apenas 0s1 atrás de Castroneves. Outro brasileiro do grid, Tony Kanaan, ficou em terceiro com a sua Ganassi.

Já o espanhol Fernando Alonso, que abriu mão de disputar o GP de Mônaco de Fórmula 1 neste final de semana para correr pela McLaren Andretti nas 500 Milhas, conquistou a quinta posição, mesmo posto que obteve no grid de largada no treino de classificação realizado no domingo passado.

O bicampeão mundial de F-1 veio logo atrás do neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, que foi o último vencedor da mais tradicional prova da Indy e que largará da pole neste domingo. Os outros dois pilotos que correm com carros impulsionados por motor Honda que completaram o grupo dos sete primeiros foram os norte-americanos Graham Rahal, da RLL, e Josef Newgarden, da Penske, respectivos sexto e sétimo colocados.

"O carro foi melhor e mais rápido até agora nestas últimas duas semanas", disse Alonso. "Eles (da equipe) estão fazendo algumas mudanças, tentando diferentes alternativas. Estou treinando também no simulador nos últimos dois ou três dias. O carro estava ótimo", comemorou o piloto.

A sessão de treinos também foi positiva para o time Penske, que terá somente o australiano Will Power nas três primeiras filas do grid de domingo. Castroneves, que foi muito mal no treino de classificação de domingo passado e largará apenas da 19ª posição, ditou o ritmo neste treino de sexta. O colombiano Juan Pablo Montoya passou boa parte do tempo na frente entre os cinco carros do time de Roger Penske, mas foi apenas o nono colocado deste último trabalho de pista.

Apesar do fato de que partirá apenas da 19ª posição do grid no domingo, Helinho exibiu um discurso otimista ao projetar a corrida. "O treino qualificatório não funcionou da maneira que queríamos. Estamos trabalhando, cavando, encontrando um caminho. Vamos brigar muito duro lá", disse o piloto.