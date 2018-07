Caterham acredita em evolução na Fórmula 1 em 2012

"Em primeiro lugar, nós precisamos ver o carro na pista e obter o retorno dos primeiros testes. Até o carro ir para a pista, só temos números e dados de simulação para trabalhar. Mas cada equipe quer subir no grid e nós não somos diferentes. Terminamos em décimo nos últimos dois anos, o que foi a nossa meta, mas agora eu acho que é hora de avançamos novamente. Vamos ver o que acontece quando estivermos na pista", afirmou.

Para alcançar essa mudança de patamar, a Caterham aposta na utilização do Kers, sistema de reaproveitamento de energia cinética, no CT01 - carro da equipe para a temporada 2012. "Não é um segredo que teremos o Kers nesse ano. Isso começou a nos afetar na corrida contra os carros do pelotão intermediário. Nos afetou na classificação e em disputa de posições nas corridas. Na última prova de 2011, Heikki [Kovalainen] fez uma boa largada e ganhou muitas posições, mas em seguida as perdeu por não ter o Kers", disse Gascoyne.

Predominante verde e com detalhes em amarelo na asa traseira e na parte superior, o carro manteve as cores usadas em 2011, quando a equipe ainda se chamava Lotus. Assim como no ano passado, a equipe contará com a caixa de câmbio da Red Bull e o motor da Renault.

A escuderia baseada em Norfolk, na Inglaterra, terá como pilotos titulares nesta temporada o finlandês Heikki Kovalainen e o italiano Jarno Trulli. A estreia do novo carro será nos primeiros testes coletivos da Fórmula 1, que começarão no dia 7 de fevereiro, no circuito de Jerez de La Frontera, na Espanha.