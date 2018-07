Caterham anuncia piloto britânico para o GP de Abu Dabi

De volta às pistas da Fórmula 1, a Caterham vai contar com um estreante para a etapa final do campeonato, em Abu Dabi, neste fim de semana. O britânico Will Stevens, de 23 anos, vai formar dupla com o japonês Kamui Kobayashi no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.

Stevens vai ocupar a vaga do sueco Marcus Ericsson, que deu por encerrada as atividades com a equipe antes mesmo do GP do Brasil. Ele já estava acertado para defender a Sauber em 2015 - será parceiro do brasileiro Felipe Nasr. Junto com a Caterham, Ericsson não participou também da etapa dos Estados Unidos, em Austin.

A equipe ficou fora das últimas duas etapas porque vive grave crise financeira. Sem condições de seguir na F1, foi entregue a administradores judiciais, que ainda tentam garantir o futuro do time. A Caterham só conseguiu viajar até Abu Dabi graças a uma "vaquinha" online, que arrecadou quase 2 bilhões de libras em doações nas últimas duas semanas.

Com os recursos garantidos para disputar a corrida final do ano, a Caterham buscou o britânico Will Stevens para completar sua dupla de pilotos. O estreante já integrou o programa de jovens talentos da Caterham, pela qual participou dos testes de Silverstone no ano passado. No fim do ano passado, foi contratado para ser piloto de testes da Marussia.

"Estou absolutamente motivado para agarrar esta oportunidade. Sou muito grato a todo mundo na Caterham por me darem esta chance", afirmou o piloto, que disputou a Formula Renault 3.5 neste ano - foi o sexto lugar geral, com duas vitórias. "Me sinto pronto para fazer a estreia na Fórmula 1 e já estou ansioso", declarou Stevens.