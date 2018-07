Caterham confirma Kamui Kobayashi para o GP de Abu Dabi

Depois de confirmar na última sexta-feira a sua presença no GP de Abu Dabi, marcado para o próximo domingo, a Caterham anunciou oficialmente que o japonês Kamui Kobayashi será um dos seus pilotos nesta última prova da temporada da Fórmula 1. O piloto nipônico foi titular da equipe em 15 de 16 provas disputadas pela equipe baseada em Leafield no ano, e agora teve sua permanência para esta corrida final assegurada.

Em meio a uma grave crise financeira, a Caterham estará de volta ao grid da F1 depois de ter ficado fora dos GPs dos Estados Unidos e do Brasil. E só estará na pista neste final de semana porque teve sucesso ao promover uma "vaquinha" on line para arrecadar fundos.

A escuderia inglesa, porém, ainda precisa anunciar quem irá correr como companheiro de Kobayashi em Abu Dabi depois de ter perdido o sueco Marcus Ericsson, que encerrou seu vínculo com a equipe inglesa e foi oficializado como piloto da Sauber para 2015. Enquanto isso não acontece, Kobayashi festejou o fato de que poderá disputar esta corrida derradeira do ano, no circuito de Yas Marina.

"Estou feliz por correr de novo com a equipe em Abu Dabi. As últimas semanas não foram fáceis, então será legal voltar ao carro e trabalhar junto com os membros da Caterham. Gostaria de agradecer aos fãs por terem apoiado o time como eles apoiaram. Essa equipe está trabalhando duro e nunca desiste", afirmou o japonês, para depois acrescentar que o time "merece" correr em Abu Dabi pelos esforços que vem fazendo.