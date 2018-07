Caterham confirma Kobayashi no GP de Cingapura

A escalação de Kobayashi era dúvida desde que foi substituído pelo alemão Andre Lotterer no GP da Bélgica, a primeira desde o recesso de verão na Europa. A troca súbita por Lotterer, de 32 anos, surpreendeu o paddock de Spa-Francorchamps e gerou dúvidas sobre o futuro do japonês na equipe.

Depois da substituição, Kobayashi foi escalado de última hora para defender a Caterham no GP da Itália, na etapa passada. Para evitar novo momento de instabilidade, a equipe confirmou nesta quarta-feira, a dois dias dos primeiros treinos livres, a permanência do japonês em um dos assentos do time.

Sem se abalar com as idas e vindas, Kobayashi já projeta a corrida de domingo. "Depois de terminarmos na frente de nossos rivais mais próximos na Itália, estou ansioso por mais uma boa disputa em Cingapura. Será interessante ver do que seremos capazes com as novas atualizações do carro", comentou.