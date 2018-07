Caterham confirma pilotos para teste de jovens

Van der Garde vai participar dos primeiros treinos, em 6 e 7 de novembro. O holandês é piloto reserva da Caterham e ficou na sexta colocação nesta temporada no campeonato da GP2. Além disso, participou de sessões de treinos livres nos GPs da China, do Japão e da Coreia do Sul. Ele também pilotará pela Caterham na primeira sessão do GP d Índia nesta sexta-feira.

Rossi vai fechar o teste para jovens pilotos pela Caterham no dia 8 de novembro. Nesta temporada, o norte-americano ficou apenas na 11ª colocação no campeonato da Renault World Series e participou de um dos treinos livres do GP da Espanha pela equipe.

"Com todos os pilotos que trabalhamos, nós queremos ter certeza de que eles possam ver que podemos ajudar a guiá-los ao longo do caminho para o topo da indústria de automobilismo. Depois de ambos os pilotos terem guiado para nós em primeiras sessões de treinos livres, dar a ambos Giedo e Alexandre a chance de também testar conosco em Abu Dabi é um bom exemplo do nosso compromisso de ajudar os pilotos talentosos a atingirem seus objetivos de longo prazo", comentou Cyril Abiteboul, diretor executivo do time.