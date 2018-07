Caterham diz que escolheu Petrov para renovar equipe O chefe da Caterham defendeu nesta quinta-feira a decisão da equipe de trocar Jarno Trulli por Vitaly Petrov para o campeonato de 2012 da Fórmula 1, anunciada apenas durante a pré-temporada. De acordo com Tony Fernandes, a mudança era necessária para renovar a equipe, já que o italiano está com 37 anos, dez a mais do que o russo, e, portanto, perto do final da sua carreira. Apesar disso, o dirigente fez questão de elogiar o trabalho desenvolvido por Trulli em 2010 e 2011, quando a escuderia se chamava Lotus.