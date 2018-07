Caterham, ex-Lotus, exibe carro antes do previsto na Fórmula 1

NORFOLK - A Caterham, ex-Lotus, se tornou nesta quarta-feira a primeira equipe da Fórmula 1 a mostrar o seu novo carro para a temporada de 2012. O lançamento oficial estava inicialmente marcado para acontecer nesta quinta, no mesmo dia em que a revista F1 Racing destacará nas bancas o modelo na capa da sua mais nova edição. Porém, como alguns assinantes já tiveram acesso a este número da revista com um dia de antecedência e a imagem do mesmo vazou na internet, a escuderia optou por divulgar uma foto do modelo CT01 por meio de suas páginas no Twitter e no Facebook.

Predominante verde e com detalhes em amarelo na asa traseira e na sua parte superior, o carro manteve as cores usadas em 2011 pela Lotus, que neste ano passará a ser chamada de Caterham. A equipe promete trazer mais detalhes e informações do novo modelo nesta quinta-feira.

Em um primeiro momento, o carro mostrou um bico mais baixo do que o habitual, que está mais adequado às novas regulamentações técnicas da categoria, a qual deverá ter outros carros seguindo essa mesma tendência aerodinâmica.

A escuderia baseada em Norfolk, na Inglaterra, terá como pilotos titulares neste ano o finlandês Heikki Kovalainen e o italiano Jarno Trulli. Os dois correrão em carros com motor Renault e deverão estrear o novo modelo nos primeiros testes coletivos da Fórmula 1, que começarão no dia 7 de fevereiro, em Jerez de La Frontera, na Espanha.