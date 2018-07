Caterham lança carro no dia 28 e participa dos testes da F-1

LONDRES - A Caterham anunciou nesta quarta-feira que vai apresentar o seu carro para a temporada 2014 da Fórmula 1 na manhã do dia 28 de janeiro, data em que serão iniciados os testes coletivos de pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Assim, a Caterham confirmou a sua presença no período inicial de testes da Fórmula 1, que vão durar quatro dias. A equipe também vai participar dos outros dois testes da pré-temporada, ambas marcadas para o Bahrein. As atividades acontecerão entre os dias 19 e 22 de fevereiro e depois entre 27 de fevereiro e 2 de março.

A Caterham, que ainda não anunciou seus pilotos para a temporada 2014 da Fórmula 1, foi a terceira a equipe a confirmar oficialmente sua participação nos testes de Jerez com o carro novo - na terça-feira, McLaren e Mercedes anunciaram suas presenças no circuito espanhol.

Já a Lotus revelou na última segunda-feira que não vai participar dos treinos em Jerez e estreará o seu carro para o campeonato deste ano, o E22, nos primeiros testes do Bahrein.

A temporada 2014 da Fórmula 1 será aberta no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne, que receberá a primeira das 19 etapas do campeonato.