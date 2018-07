Caterham substitui Kobayashi por alemão em GP da Bélgica

Sem dar maiores explicações para a sua decisão, a Caterham anunciou nesta quarta-feira que Kamui Kobayashi será substituído pelo alemão Andre Lotterer no GP da Bélgica de Fórmula 1, que será realizado neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps. A equipe inglesa, porém, assegurou que o piloto japonês "segue fazendo parte do time" para a continuidade da temporada.

Três vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans, uma das mais tradicionais provas de carros de turismo do mundo, Lotterer já é um veterano de 32 anos, mas nunca disputou uma prova na Fórmula 1, pela qual tem como experiência anterior o posto de piloto de testes da Jaguar em 2001 e 2002.

Ao justificar a sua decisão tomada às vésperas do GP da Bélgica, cujos treinos livres começam a ser disputados nesta sexta-feira, a Caterham disse que a experiência de Lotterer "irá contribuir para a melhora do desempenho do carro" da escuderia.

Embora esteja há mais de uma década sem guiar um carro de Fórmula 1, o alemão está confiante de que poderá ajudar a Caterham, que ainda não conseguiu somar um mísero ponto desde que ingressou na categoria máxima do automobilismo, em 2010.

"Estou pronto para este desafio e não posso esperar para pular dentro do carro e tirar o máximo proveito do final de semana. Vou precisar me instalar e me acostumar ao carro rapidamente, já que o time trabalhou em inúmeras atualizações e nós vamos precisar do máximo tempo de pista possível para otimizar o desempenho do carro", afirmou Lotterer, ao festejar a oportunidade que ganhou justamente naquela que é uma das provas prediletas da maioria dos pilotos do grid da F1.

"Eu realmente gosto de correr no lendário circuito de Spa-Francorchamps, uma das minhas pistas favoritas e que fica muito perto de onde eu cresci, então isso torna o final de semana ainda mais especial e inesquecível", completou o alemão.

A Caterham, que vem promovendo um grande processo de reformulação em sua estrutura organizacional, assim terá neste próximo final de semana uma dupla de pilotos formada pelo sueco Marcus Ericsson e por Lotterer.