Caterham terá Kobayashi e Ericsson como pilotos e fecha grid da Fórmula 1

LEAFIELD - A Caterham encerrou o mistério sobre qual será a sua dupla de pilotos para a temporada deste ano da Fórmula 1. A equipe confirmou oficialmente nesta terça-feira que terá o japonês Kamui Kobayashi e o sueco Marcus Ericsson como titulares, em anúncio que ocorre menos de duas semanas antes dos primeiros testes coletivos da categoria, marcados para acontecer entre os próximos dias 28 e 31, em Jerez de la Frontera, na Espanha.

Com o anúncio da Caterham, o grid da F1 ficou completo com o preenchimento do total de 22 vagas nas 11 escuderias que disputarão o Mundial de 2014. Os dois novos pilotos da equipe baseada em Leafield, no Reino Unido, chegam para substituir o francês Charles Pic e o holandês Giedo van der Garde, titulares em 2013.

Kobayashi, que correu pela Sauber em 2012 e acumula 60 corridas na F1, retorna à elite do automobilismo depois de ter disputado o Mundial de Endurance pela Ferrari no ano passado. Ele havia estreado na categoria máxima da velocidade em 2009, pela Toyota, antes de realizar três temporadas pela Sauber.

"É uma grande sensação voltar como um piloto de F1 e estou muito feliz com a Caterham", disse o japonês, que depois completou: "Durante toda a negociação, fiquei muito impressionado com onde eles (chefes da equipe) querem levar o time e com o investimento que tem sido feito para que eles atinjam essas metas".

Já Ericsson, de apenas 23 anos, fará a sua estreia na Fórmula 1 após ter disputado quatro temporadas na GP2. A sua experiência na categoria, porém, não será inédita, pois em 2009 o sueco participou do teste de novatos da F1 pela Brawn GP, logo após conquistar o título da F3 japonesa.

"Este é um dia de muito orgulho para mim e para todos que me ajudaram a tornar o meu sonho uma realidade na F1. Vou subir para a F1 com a Caterham em 2014 e já estou animado com a temporada que temos pela frente, especialmente com a primeira corrida, na Austrália", destacou o piloto.

A Caterham ainda anunciou nesta terça-feira que terá o holandês Robin Frijns e o norte-americano Alexander Rossi como pilotos reservas nesta temporada da F1.

Confira a lista completa de equipes e pilotos que disputarão o Mundial de 2014:

Red Bull - Sebastian Vettel (ALE) e Daniel Ricciardo (AUS)

Ferrari - Fernando Alonso (ESP) e Kimi Raikkonen (FIN)

Mercedes - Nico Rosberg (ALE) e Lewis Hamilton (ING)

McLaren - Jenson Button (ING) e Kevin Magnussen (DIN)

Lotus - Romain Grosjean (FRA) e Pastor Maldonado (VEN)

Williams - Felipe Massa (BRA) e Valtteri Bottas (FIN)

Force India - Sergio Pérez (MEX) e Nico Hulkenberg (ALE)

Toro Rosso - Jean-Eric Vergne (FRA) e Daniil Kvyat (RUS)

Sauber - Adrian Sutil (ALE) e Esteban Gutiérrez (MEX)

Marussia - Jules Bianchi (FRA) e Max Chilton (ING)

Caterham - Kamui Kobayashi (JAP) e Marcus Ericsson (SUE)