Caterham terá Kovalainen em treinos de dois próximos GPs da F-1

SPA-FRANCORCHAMPS - A Caterham anunciou nesta quinta-feira que o finlandês Heikki Kovalainen, dispensado do posto de piloto titular pela escuderia no final do ano passado, estará de volta ao cockpit da equipe no primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1, nesta sexta-feira, em Spa-Francorchamps, e também na primeira sessão do GP da Itália, em Monza, palco da 12.ª etapa deste Mundial, no próximo dia 8 de setembro.

Kovalainen pilotou pela Caterham entre as temporadas de 2010 e 2012, sendo que nas duas primeiras a equipe ainda respondia pelo nome Lotus. Chamado para andar novamente pelo time britânico, ele irá assumir o lugar do francês Charles Pic neste primeiro treino livre na Bélgica e depois andará no lugar do holandês Giedo van der Garde na sessão que abrirá os trabalhos das equipes em Monza.

Embora tenha sido descartado do posto de titular da Caterham, Kovalainen seguiu trabalhando para a escuderia e nesta temporada já participou de treinos livres dos GPs do Bahrein e da Espanha.

Piloto titular da McLaren nas temporadas de 2008 e 2009 e da Renault em 2007, o finlandês espera poder ajudar a Caterham a desenvolver o seu carro e, com a sua experiência, servir como referência para os jovens Charles Pic e Giedo van der Garde. Eles formam uma dupla de novatos da equipe que, ao lado da Marussia, é a única que ainda não somou pontos neste Mundial de F1 após dez corridas disputadas.