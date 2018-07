Caterham usará americano em treino livre no Canadá O piloto norte-americano Alexander Rossi revelou nesta terça-feira que vai pilotar o carro da Caterham pela primeira vez na temporada 2013 da Fórmula 1 no fim de semana do GP do Canadá, que será disputado no dia 9 de junho, no circuito de Montreal. "Obviamente, nos fins de semana em que eu não correr na GP2, vou querer conduzir o carro de F1 nos treinos de sexta e isso terá início em Montreal", escreveu em sua coluna no site ESPNF1.com.