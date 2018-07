Chandhok substituirá Trulli na Lotus no GP da Alemanha de F1

NURBURG - O piloto indiano Karun Chandhok vai substituir o italiano Jarno Trulli em um dos carros da Lotus neste fim de semana no GP da Alemanha de Fórmula 1. Chandhok se juntou à equipe britânica como um piloto reserva após correr pela Hispania na última temporada.

"Desde que ingressei na equipe eu tenho vislumbrado esta oportunidade e estou determinado a fazer o meu melhor para retribuir a sua confiança em mim e ajudar no progresso da equipe nesta temporada, e também por muitos anos", disse Chandhok.

Chefe da equipe, Tony Fernandes disse que a equipe está atualmente negociando a extensão do contrato de Trulli, que "está extremamente confortável em ficar fora da corrida e nosso compromisso com ele é inabalável", afirmou Fernandes, que não revelou se Trulli vai voltar no GP da Hungria.

"Ele é um membro chave da nossa equipe e espero que possamos dar a ele um carro o mais rapidamente possível que lhe permita utilizar completamente o seu considerável talento", acrescentou o dirigente da Lotus, que ainda não somou pontos após sua volta para a Fórmula 1 na temporada passada.