Charles Leclerc destaca volta por cima na F-1 com dobradinha da Ferrari no Bahrein

Charles Leclerc conquistou na abertura da temporada 2022, no Grande Prêmio do Bahrein, a sua terceira vitória na Fórmula 1. O monegasco relembrou os dois últimos anos ruins da escuderia antes de voltar a subir no lugar mais alto do pódio na tarde deste domingo. Ele protagonizou uma bela disputa com Max Verstappen e acabou levando a melhor diante do atual campeão mundial.

"Eu estou tão feliz. Fico me criticando. Os últimos dois anos foram muito difíceis para a equipe. Sabíamos que seria uma boa possibilidade para nós. Começamos da melhor maneira possível. Pole position, vitória, volta mais rápida e dobradinha. É ótimo estar de volta ao topo", falou Leclerc.

As duas últimas vitórias de Leclerc foram em 2019, no Grande Prêmio da Bélgica e na de Monza. No mesmo ano, a Ferrari havia protagonizado uma dobradinha, fato que só voltou acontecer neste domingo. Em Singapura, Sebastian Vettel conquistou a vitória, com o monegasco ficando na segunda posição.

Na primeira corrida da temporada de 2022, Carlos Sainz contou com a quebra de Max Verstappen para conquistar a segunda colocação em um final de semana turbulento. O espanhol disse em mais de uma oportunidade que ainda não está totalmente adaptado com a nova Ferrari.

"Primeiro de tudo parabéns para o Charles e para a Ferrari. Estamos de volta. Uma dobradinha era aonde a gente queria estar. Foi um final de semana difícil para mim, não vou mentir. Agora tenho um dever de casa para fazer", completou Sainz.

Fechando o pódio ficou Lewis Hamilton. O britânico não teve atuação destacada, muito pelo fraco desempenho do carro da Mercedes, mas fez o essencial para iniciar o torneio com o terceiro lugar. Ele ultrapassou Pérez na última volta. Assim como Verstappen, o mexicano também teve um problema mecânico e precisou abandonar a corrida nas voltas finais.