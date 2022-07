Leclerc já começa a jogar a toalha na disputa com Verstappen pelo título mundial de Fórmula 1

A Ferrari teve mais uma corrida desastrosa. Neste domingo, Charles Leclerc liderava o Grande Prêmio da França com boa vantagem para Max Verstappen quando perdeu o controle do carro e rodou sozinho na pista. Após o final da corrida, que acabou com vitória de seu principal concorrente ao título, o monegasco admitiu a culpa e, cabisbaixo, lamentou a diferença na classificação para o holandês.

"Acho que foi apenas um erro. Tentei tirar muito do lado de fora, colocar uma roda provavelmente em algum lugar sujo, mas a culpa é minha e se continuar cometendo erros como esse, mereço não ganhar o campeonato", disse Leclerc. O monegasco conquistou a sua sétima pole na temporada, mas só conseguiu transformar essa vantagem em vitória nas duas primeiras.

Leclerc vinha fazendo uma grande corrida neste domingo até ter que abandonar. Desta vez, aliviou a barra da equipe, que vinha cometendo erros consecutivos, e admitiu a própria culpa. "Eu estava pensando demais e perdi a traseira. Foi um fim de semana muito difícil para mim, lutei muito com o equilíbrio do carro, mas quando está quente assim é muito difícil ser consistente e cometi um erro no momento errado", completou.

A vitória na França deixou Max Verstappen na liderança ainda mais isolada, com 233 pontos. Charles Leclerc permaneceu em segundo, com 170. Sérgio Pérez é o terceiro, com 163. "Vou analisar os dados e tentar entender se há algo que ainda não sei. Para mim é um erro e pronto", finalizou. A próxima etapa do Mundial de Fórmula acontece no domingo, dia 31, na Hungria. No placar de vitórias nesta temporada, o holandês leva ampla vantagem sobre o piloto monegasco. São sete triunfos para o atual campeão do mundo contra três de Leclerc.