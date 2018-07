Charles Pic deixa Marussia e acerta com a Caterham

SÃO PAULO - Depois de um desempenho discreto em sua temporada de estreia na Fórmula 1, o francês Charles Pic deixará a equipe Marussia para defender a também nanica Caterham em 2013. Segundo anúncio oficializado nesta sexta-feira, a Marussia ainda definirá o futuro companheiro de Pic para o ano que vem. O finlandês Heikki Kovalainen e o russo Vitaly Petrov são os atuais pilotos da equipe, ambos com futuro indefinido na F1.

A saída de Pic poderá abrir espaço para um possível acerto do brasileiro Luiz Razia com a Marussia. A equipe não deu prazo para confirmar quem será o companheiro do alemão Timo Glock na próxima temporada.

Um dos estreantes neste ano, Charles Pic não somou pontos no campeonato e obteve como melhor resultado o 15º lugar por duas vezes, no GP da Austrália e no GP da Europa. Sem maior sucesso nas corridas, o francês de 22 anos conseguiu superar seu companheiro Glock, neste ano, em alguns treinos classificatórios.

Na Caterham, Pic terá nova chance para mostrar seu potencial na F1. O piloto acertou vínculo por "muitos anos", mas não especificou o período exato do contrato. "Tenho muito orgulho em confirmar que vou competir pela Caterham no próximo ano. Estou ansioso por muitas temporadas de sucesso."

O francês fez questão de destacar o vínculo da equipe com patrocinadores do seu país. "Estou empolgado por ter oportunidade de continuar meu desenvolvimento em uma equipe que tem relação técnica direta com empresas francesas, como Renault e Total", frisou o piloto.

Pic acredita que novos investimentos deixarão a Caterham em condições de brigar por melhores resultados em 2013. "Está claro que a equipe tem grandes ambições para o futuro. Os investimentos e as decisões tomadas nos últimos meses mostram como os sócios proprietários estão comprometidos em obter sucesso", comentou.