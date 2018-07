Checo interrompe sequência russa nos caminhões no Dacar

A primeira parte da etapa maratona, na qual as equipes não podem ter auxílio externo na manutenção dos veículos, começou neste sábado bastante movimentada entre os caminhões, dando fim à invencibilidade de cinco dias do Kamaz russo e uma troca na liderança. O Man do checo Ales Loprais foi o responsável por vencer a sétima especial do Rali Dacar, disputada na região de Iquique, no Chile, em 335 quilômetros, com o tempo total de 4h02min54s. Ele cruzou a linha de chegada quase seis minutos mais rápido que o Iveco do holandês Gerard de Rooy, segundo colocado na parcial.

Apesar do fim da sequência de vitórias e ainda os problemas enfrentados pelo então ponteiro Eduard Nikolaev, que perdeu mais de hora entre o ponto quatro e cinco de passagem do cronometrado do dia, os veículos da Rússia continuam com tudo na 37ª edição do rali. Eles ocupam os quatro primeiros lugares no acumulado, agora com Airat Mardeev em primeiro, 22min13s de vantagem sobre o vice-líder e companheiro de equipe Andrey Karginov, terceiro na sétima etapa. Dmitry Sotnikov, em terceiro, e o próprio Nikolaev, em quarto, completam o poderio do Kamaz.

OITAVA ETAPA

Os participantes dos caminhões, única categoria que não foi para a Bolívia, terminam neste domingo a etapa maratona. O rota na região de Iquique, no Chile, contará com 273 km de trechos cronometrados.

Resultados (extraoficiais) - 7ª etapa do Dacar – Caminhões

1º Ales Loprais (CZE) / Ferran Marco Alcayna (ESP) / Jan Van der Vaet (BEL) #503 (Man) 4h02min54s

2º Gerard de Rooy (HOL) / Darek Rodewald (POL) / Jurgen Damen (BEL) #501 (Iveco) +5min39s

3º Andrey Karginov (RUS) / Andrey Mokeev (RUS) / Igor Leonov (RUS) #500 (Kamaz) +5min49s

4º Dmitry Sotnikov (RUS) / Igor Devyatkin (RUS) / Andrey Aferin (RUS) #520 (Kamaz) +7min17s

5º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) 8min14s

Resultados (extraoficiais) – Classificação geral do Dacar após sete etapas – Caminhões

1º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) 22h35min32s

2º Andrey Karginov (RUS) / Andrey Mokeev (RUS) / Igor Leonov (RUS) #500 (Kamaz) +22min13s

3º Dmitry Sotnikov (RUS) / Igor Devyatkin (RUS) / Andrey Aferin (RUS) #520 (Kamaz) +44min06s

4º Eduard Nikolaev (RUS) / Evgeny Yakovlev (RUS) / Ruslan Akhmadeev (RUS) #502 (Kamaz) +44min43s

5º Ales Loprais (CZE) / Ferran Marco Alcayna (ESP) / Jan Van der Vaet (BEL) #503 (Man) +1h11min20s