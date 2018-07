Chefe da Ferrari diz que sua preferência é manter Massa

MARANELLO - As especulações sobre a possibilidade de Felipe Massa deixar a Ferrari após o encerramento da temporada 2013 da Fórmula 1 cresceram nas últimas semanas, ainda mais com os resultados ruins do brasileiro. Porém, nesta quarta-feira, Massa ganhou um importante apoio público. Chefe da equipe, Stefano Domenicali garantiu que gostaria de manter o brasileiro, que tem contrato apenas até o fim do ano, para o próximo campeonato.

"Não se esqueça, todo mundo quer pilotar pela Ferrari. Temos que esperar e ver. Minha escolha favorita seria, é claro, manter Felipe (Massa), porque ele é um cara muito bom, muito dedicado ao time", disse Domenicali, em entrevista ao site oficial da Fórmula 1.

Nas últimas semanas, Kimi Raikkonen, Nico Hulkenberg e Jules Bianchi foram apontados como potenciais substitutos de Massa. Domenicali, porém, também revelou que as opções disponíveis não o empolgam muito. "Quando você olha ao redor não há tantos pilotos para trocar que trariam resultados imediatos", disse o dirigente.

Após a disputa de 11 das 19 etapas da temporada 2013 da Fórmula 1, Massa ocupa apenas a sétima colocação no Mundial de Pilotos, com 67 pontos, e só subiu ao pódio uma vez, no GP da Espanha, em que ficou na terceira colocação. Assim, apesar dos elogios, Domenicali destacou que o brasileiro precisa melhorar o seu desempenho para merecer a renovação do contrato.

"Precisamos de bons resultados de Felipe, é por isso que não vamos correr, porque temos que tomar a decisão certa para a equipe. Assim que tivermos nossas convicções, vamos anunciar oficialmente para silenciar os rumores de uma vez por todas. Quando estivermos prontos", afirmou.