Chefe da Ferrari vê ano de 2012 como crucial para Felipe Massa

MADONNA DI CAMPIGLIO - Felipe Massa entrará na temporada 2012 da Fórmula 1 sob forte pressão. Depois de resultados decepcionantes nos dois últimos anos, o piloto brasileiro sabe que precisa reagir no campeonato que começa no dia 18 de março, na Austrália. E ele tem sido cobrado até mesmo publicamente pela direção da Ferrari, como deixou claro o chefe da equipe, Stefano Domenicali, em entrevista nesta quarta-feira, em Madonna di Campiglio, na Itália.

"Temos de ser realistas, a temporada é crucial para ele e o seu futuro", afirmou Domenicali, ao comentar sobre a situação de Massa na Ferrari. "Faremos de tudo para Felipe poder dar tudo de si. Seu potencial é bastante elevado. Mas esperamos também muito dele", completou o dirigente, mostrando confiança no sucesso do brasileiro. "Sob pressão, Felipe reage melhor."

O próprio Massa já admitiu recentemente a sua insatisfação com os últimos resultados que conquistou e revelou estar consciente da necessidade de mostrar performance melhor nesta temporada. Mesmo porque, pode ser a sua última temporada na Ferrari, caso não consiga se recuperar.

Massa vai disputar a sétima temporada seguida pela Ferrari, sendo que teve uma queda de produção muito grande nas duas últimas. Em 2010, ele ficou em sexto lugar no campeonato, sem uma vitória sequer, enquanto o seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, venceu cinco etapas e foi o vice-campeão.

Já no ano passado, Massa repetiu o sexto lugar no campeonato, sem ao menos subir ao pódio - o melhor resultado dele na temporada foi a quinta colocação. Enquanto isso, Alonso somou uma vitória, esteve dez vezes no pódio e terminou o Mundial na quarta posição.