Chefe da Force India garante Sergio Pérez na temporada 2015

Sergio Pérez não pôde entrar na pista do Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira por conta de problemas na sua Force India. Mas terminou o dia com um sorriso no rosto. Depois dos dois treinos livres do GP do Brasil de Fórmula 1, o piloto mexicano recebeu a notícia de que será mantido na equipe para a próxima temporada.

"Eu tenho um contrato de dois anos com o Sergio Pérez. Exerci minha opção e isso está feito", declarou o chefe da equipe, Vijay Mallya, em entrevista à revista Autosport, em São Paulo. "A negociação que existe agora é de estender o contrato até 2016", afirmou o dirigente.

Com a decisão, a Force India manterá na próxima temporada a mesma dupla do atual campeonato. O alemão Nico Hülkenberg já havia acertado sua permanência na equipe. Agora tem contrato até o fim do ano que vem.

A notícia compensa o revés sofrido por Pérez nesta sexta. Substituído pelo espanhol Daniel Juncadella, o mexicano viu o piloto de testes bater o seu carro na subida do Laranjinha, ainda no primeiro treino livre. A pancada danificou o monoposto e impediu que Pérez disputasse a segunda sessão livre do GP brasileiro.