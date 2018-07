Chefe da Haas tenta conter fúria de Esteban Gutiérrez após quebra do carro

O mexicano Esteban Gutiérrez perdeu a calma ao sair da prova neste domingo, no autódromo de Interlagos. O piloto da Haas teve problemas mecânicos na 61.ª volta do GP do Brasil de Fórmula 1, levou o carro aos boxes e assim que desceu, arremessou as luvas no chão, esbravejou e precisou ser contido pelo chefe da equipe, Guenther Steiner.

O dirigente logo tentou acalmar o descontentamento do piloto com o carro, que o fez a abandonar uma corrida pela quarta vez na temporada. A reação de raiva se deu no fim de semana em que a escuderia oficializou a saída de Gutiérrez para o próximo ano. Estreante como construtora, a Haas vai manter o francês Romain Grosjean e apostar no dinamarquês Kevin Magnussen em 2017.

O mexicano voltou à categoria neste ano com o aporte financeiro do compatriota Carlos Slim, empresário da área de telecomunicações. O desempenho do piloto é bem ruim, ao ser junto com o sueco Marcus Ericsson, os únicos a terem atuado nas 20 provas do ano sem ter marcado pontos.

Assim como o brasileiro Felipe Nasr, Gutiérrez aguarda propostas para permanecer na categoria. O mexicano é especulado na Sauber, equipe onde correu por três temporadas, entre 2012 e 2014.

CONTRASTE

O outro mexicano do grid terminou o GP do Brasil com muita moral. Sergio Pérez, o quarto colocado, só perdeu a vaga na pódio nas voltas finais para Max Verstappen, porém ajudou a equipe a praticamente garantir o quarto lugar do Mundial de Construtores.

"Só de cruzar a linha de chegada foi uma vitória. Chegar em quarto é uma conquista, pelo risco que passei de errar na chuva a qualquer instante", comemorou o piloto. Pérez se destacou no fim de semana ao romper na última quinta-feira um contrato com um patrocinador que zombou dos mexicanos em anúncio nas redes sociais.