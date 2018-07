Chefe da McLaren prevê maior tensão na Mercedes

As últimas cinco corridas da Fórmula 1 neste ano terão temperaturas cada vez mais quentes dentro da Mercedes, avalia Eric Boullier, chefe da McLaren. O dirigente do time rival acredita que o clima vai beirar o insuportável por causa da disputa interna entre o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg, que brigam pelo título.

"Manter todos felizes será uma tarefa impossível", declarou Boullier, nesta sexta-feira. "Os dois pilotos podem vencer o campeonato. E isso crescerá corrida a corrida. Há apenas um vencedor e um perdedor. Ninguém quer ser o perdedor. E é por isso que é impossível obter a harmonia dentro da equipe."

Boullier aposta que o clima tenso deve contaminar todos os integrantes da Mercedes porque na Fórmula 1 cada piloto tem uma equipe específica dentro da escuderia, o que deve acirrar a polarização entre os dois candidatos ao título - Hamilton assumiu a liderança, por apenas três pontos, ao vencer o GP de Cingapura.

"Manter os seus funcionários felizes é muito complicado. Há claramente uma luta forte entre dois pilotos e obviamente é muito difícil manter a equipe em harmonia porque todo mundo tem o seu favorito, que também é um sentimento humano", declarou.

Boullier tem um interesse especial nesta rivalidade interna na Mercedes. A McLaren já admitiu interesse em contar com o retorno de Hamilton em 2015, quando terá parceria com a Honda. E o clima tenso na Mercedes poderia favorecer a saída do inglês na próxima temporada.