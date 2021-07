Chefe da McLaren, Zak Brown testa positivo para covid antes do GP da Inglaterra

O GP da Inglaterra, 10.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, começou nesta quinta-feira com notícias ruins para a McLaren. Zak Brown, diretor-executivo da escuderia inglesa, teve resultado positivo para a covid-19 antes de entrar no paddock no circuito de Silverstone. Dessa forma, o dirigente será ausência em todas as atividades neste final de semana.

Além de Brown, a McLaren também teve dois outros funcionários com testes positivos para o novo coronavírus. A identidade da dupla não foi revelada pela equipe. O que se sabe é que o britânico Lando Norris e o australiano Daniel Ricciardo já circulam normalmente no paddock, indicando que os pilotos testaram negativo para a covid-19.

"A McLaren Racing confirmou hoje (quinta-feira) que três membros da equipe, incluindo o CEO Zak Brown, testaram positivo para covid-19 durante o rigoroso programa de testes da equipe antes do GP da Inglaterra. Nenhum dos nossos pilotos teve contato próximo (com os infectados)", disse a equipe através de um comunicado oficial.

"Todos os três estão isolados, de acordo com as diretrizes do governo (britânico). As operações da equipe para o GP da Inglaterra não foram afetadas", prosseguiu a nota da McLaren.

O próprio Brown se manifestou e lamentou a situação. "Após os testes pré-evento da nossa equipe para o GP da Inglaterra, testei positivo para covid-19. Notifiquei todos os meus contatos próximos e me isolei, seguindo as diretrizes do governo. Ainda estarei conectado e torcendo pela equipe, com segurança, de casa", informou.

Brown é a primeira grande personalidade a perder alguma etapa da Fórmula em 2021 por conta da covid-19. Depois de um 2020 em que o mexicano Sergio Pérez, o canadense Lance Stroll e o britânico Lewis Hamilton se infectaram, a atual temporada tem os pilotos escapando ainda ilesos.

O caso é um reflexo de um Reino Unido que sofre com uma nova onda de covid-19. Os números recentes apontam que, por dia, 35 mil pessoas testam positivo para o novo coronavírus no país. É a maior alta desde janeiro, quando os britânicos tiveram de enfrentar um novo lockdown. Só que, com uma campanha de vacinação eficaz, os números de mortes seguem baixos. É nesse contexto que o GP da Inglaterra acontecerá sem restrições de público e capacidade máxima em Silverstone.