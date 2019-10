Chefe da Mercedes dedica título do Mundial de Construtores a Niki Lauda

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, dedicou o sexto título conquistado pela equipe alemã no Mundial de Construtores da Fórmula 1, neste domingo, a Niki Lauda, tricampeão da categoria e que morreu em maio deste ano. Wolff se recordou com carinho do amigo e lembrou da importância que ele teve para a trajetória vitoriosa da escuderia.

"Queremos dedicar o título a Niki porque ele foi parte muito importante desde o início da jornada e sua presença foi sempre tão importante com a mistura entre apoio e pressão, ele era uma pessoa muito especial", disse Wolff sobre o tricampeão mundial que exerceu a função de presidente de honra da Mercedes nos últimos anos.

A Mercedes garantiu seu sexto título mundial seguido com a ajuda de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. O finlandês venceu em Suzuka e o inglês, atual líder do campeonato e que pode garantir o hexa já na próxima corrida, no México, chegou em terceiro. A última vez que uma equipe havia sido hexacampeã de Construtores tinha sido em 2004, quando a Ferrari alcançou o feito, mas sem conquistar o título entre os pilotos nas seis temporadas entre 1999 e 2004.

Lauda atuava quase como um conselheiro de luxo na escuderia e era muito próximo dos pilotos e de Wolff, que não escondeu a falta que sente do austríaco e exaltou o trabalho feito nos bastidores da escuderia e a capacidade de a equipe se reerguer em situações adversas.

"Eu ainda me pergunto o que ele pensaria, o que ele diria", imaginou Wolff. "Quando embarcamos nessa jornada, seis ou sete anos atrás, queríamos vencer corridas com maior frequência e brigar por campeonatos. Alguns anos depois, são seis títulos em sequência. Fico muito feliz por todos na equipe. Existe muito trabalho de bastidores e muitos momentos dolorosos, mas a equipe sempre soube se reerguer. A pressão é enorme. Essa equipe vai bem porque a gente se levanta depois de não ir tão bem, como hoje de manhã", completou.

O vencedor da corrida no Japão celebrou o feito da Mercedes e se disse orgulhoso em fazer parte da equipe. "Estou muito feliz. Eu tive um bom começo. O ritmo foi super bom. Eu poderia controlar a corrida. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe. Um sexto título é realmente impressionante", comemorou Bottas.

Hamilton também comemorou o resultado e deu as felicitações à equipe. "Parabéns ao time. Tão merecido ganhar seis anos seguidos. Eu só queria fazer o melhor para o time hoje", destacou.