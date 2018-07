Chefe da Mercedes exalta domínio em Abu Dabi, mas já projeta temporada 2018

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, exaltou a dobradinha feita pela equipe no GP de Abu Dabi de Fórmula 1, disputado neste domingo, nos Emirados Árabes Unidos, que terminou com a vitória do finlandês Valtteri Bottas. O inglês Lewis Hamilton, campeão antecipado da temporada, ficou na segunda colocação.

"Esta foi uma maneira especial de terminar a temporada. O carro foi magnífico hoje [domingo], mais rápido na classificação e também em condições de corrida com os dois tipos de pneus. Estou muito satisfeito por ver a maneira como Valtteri trabalhou nas corridas difíceis depois do fim do verão para terminar a temporada assim, com duas poles e uma vitória na prova final do ano", disse o dirigente.

Apesar do sucesso da escuderia nesta temporada com os títulos nos Mundiais de Pilotos e de Construtores, Toto Wolff já demonstrou preocupação com o próximo ano. O executivo revelou que o planejamento começa com os testes de pneus da categoria, marcados para esta terça-feira, em Abu Dabi.

"Não é hora de olharmos para trás. (O ano de) 2018 começa na terça-feira com os testes de pneus. Então, temos que ter certeza de fazer bem o dever de casa nesta semana e continuar avançando. Vamos aproveitar esta noite, mas depois nossas cabeças estarão focadas em começar a preparação para o próximo desafio", complementou Toto Wolff.

A Mercedes venceu a competição entre os construtores neste ano com um total de 668 pontos. A Ferrari, vice-campeã, somou 522 pontos, enquanto a Red Bull, terceira colocada, totalizou 368 pontos.

Entre os pilotos, Lewis Hamilton levou o título com 363 pontos, 46 à frente do vice-campeão, o alemão Sebastian Vettel (317), da Ferrari. Valtteri Bottas foi o terceiro na classificação, com 305 pontos.