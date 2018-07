Chefe da Red Bull alerta para guerra sobre mudanças nos motores

O chefe da Red Bull, Christian Horner, prevê uma guerra fria entre as equipes nas próximas semanas sobre a discussão para afrouxar as regras para o desenvolvimento unidades motoras da Fórmula 1 para os próximos anos. A Mercedes não está disposta até o momento para pensar em como pode ser o novo regulamento para as temporadas de 2016 a 2018.

O dirigente da equipe escuderia aposta que a Fórmula 1 pode viver uma situação "ridícula" e complicada financeiramente caso o regulamento dos motores não seja modificado para 2016. "Eu penso que talvez uma única opção pode ser abrirmos essa questão para o voto majoritário. Então, a discussão sobre os motores poderia ser reaberta", disse Horner neste domingo, após o GP do Brasil, em Interlagos.

Há a possibilidade de representantes dos motores Ferrari, Honda e Renault se organizarem para tentarem viabilizar a mudança. As conversas devem continuar na próxima semana e o objetivo é encontrar um acordo antes do dia 25, quando está marcada uma reunião da cúpula da Fórmula 1.

Horner ainda demonstrou descontentamento com a postura da Mercedes, que tem dominado a temporada 2014. Somente Daniel Ricciardo, da Red Bull, conseguiu quebrar o domínio de Lewis Hamilton e Nico Rosberg. "Nós nos reunimos e pouco depois, quando pensamos que tudo está resolvido, eles mudam de ideia. É uma situação ridícula, mas temos que encontrar solução. Não sei como podemos resolver", comentou Horner.