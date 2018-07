Chefe da Red Bull diz estar atento aos rivais A Red Bull venceu quatro das cinco etapas já disputadas na temporada da Fórmula 1, todas com o alemão Sebastian Vettel - a outra vitória foi do inglês Lewis Hamilton, da McLaren. Com isso, lidera o campeonato com bastante folga. Mas, mesmo com tamanho domínio, o chefe da equipe, Christian Horner, disse estar atento à evolução dos rivais.