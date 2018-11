Chefe da Red Bull vê Verstappen com chances de brigar pelo título em 2019

Ainda impressionado com a performance de Max Verstappen no GP do México, o chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que o piloto holandês tem chances de brigar pelo título da Fórmula 1 em 2019. O dirigente aposta nos motores Honda, que passarão a ser usados pela sua equipe, para sonhar com o time novamente no topo.

Horner destaca a forte evolução apresentada pelo piloto ao longo desta segunda metade do campeonato. Desde o recesso de verão, na Europa, Verstappen só não foi ao pódio em duas etapas, na Itália e na Rússia. Terminou ambas as corridas na quinta colocação. E, no México, faturou a segunda vitória na temporada.

"Acho que tudo faz parte do seu crescimento a partir de sua experiência. Ele teve um início de ano difícil. Mas, realmente, desde Montreal, ele tem feito um trabalho incrível nas corridas. Acho que a experiência é a única peça que falta", diz Horner. "Todos os pilotos cometem erros. Isso acontece o tempo todo. O diferencial é o que você aprende com os erros."

Questionado sobre a possibilidade de Verstappen brigar pelo título no próximo ano, o chefe da Red Bull não hesitou: "Eu acredito nisso, com certeza". "Vimos isso no fim de semana passado. Se tivéssemos um motor que fosse de alguma forma parecido com o dos nossos rivais, teríamos um time forte o suficiente para brigar pelo título."

Para tanto, Horner aposta nos motores Honda. "Obviamente nós esperamos que a Honda, com o progresso que vem fazendo, nos coloque em uma situação de maior regularidade para sermos competitivos. Hoje temos aqui uma pressão aerodinâmica ótima no carro, e um acerto muito bom."

Na sua avaliação, os bons resultados de Verstappen mostram que a equipe está no caminho certo. Só falta um motor mais potente. "Está tudo lá, é só ver a vitória. Foi sua quinta vitória. Já é o mesmo rendimento do ano passado. É impressionante."