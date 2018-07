Chefe da Sauber admite surpresa com bom rendimento de Nasr

O bom rendimento de Felipe Nasr neste início de carreira na Fórmula 1 vem surpreendendo a Sauber. Os pontos somados nas primeiras corridas e o oitavo lugar no Mundial de Pilotos pegaram a equipe de surpresa, ainda que a chefe Monisha Kaltenborn goste de repetir que já vinha acompanhando a trajetória do brasileiro nas categorias de acesso à F1.

"Estreantes são cheios de surpresas", reconhece Monisha. "Mas estamos acompanhando Felipe por algum tempo e, sim, ele teve altos e baixos na carreira. Mas a impressão geral sempre foi que havia potencial ali e cabia a nós botar isso para fora."

Para a dirigente, a Sauber tem seus méritos em ajudar o brasileiro a desenvolver todo o seu talento. "Já fizemos isso com outros pilotos e tivemos muito sucesso. Então acho que estamos fazendo com ele também. É só observar como ele está confiante!", comemora.

O inesperado rendimento de Nasr tem trazido alívio para a Sauber. A equipe vinha de uma temporada sem sequer marcar pontos, considerada a pior performance do time na história. Neste ano, somente o brasileiro já somou 14 pontos, após apenas quatro provas. "Milagres raramente acontecem na Fórmula 1. Onde estamos agora é o resultado de trabalho duro, muito empenho, paciência e muita motivação. O ano de 2014 foi uma exceção na nossa história", pondera.

Monisha, contudo, pede cautela com a quinta colocação que a Sauber ostenta no Mundial de Construtores atualmente. "Foram apenas quatro corridas. Não devemos interpretar o campeonato como ele está agora. Estamos enfrentando equipes que têm maiores possibilidades de desenvolvimento e com certeza estamos limitados neste aspecto. Mas não deixamos de nos sentir felizes por estarmos onde estamos agora", afirma.