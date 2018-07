Chefe diz que Red Bull segue na briga por títulos na Fórmula 1

A vitória do holandês Max Verstappen no GP da Áustria renovou a confiança da Red Bull. Com o mesmo número de triunfos - três - da Ferrari e da Mercedes, a equipe austríaca já sonha com os títulos dos Mundiais de Pilotos e de Construtores da temporada 2018. "São nove corridas e três vitórias, a mesma quantidade de Ferrari e Mercedes", diz o chefe da Red Bull,

+ Confira a classificação da Fórmula 1

A poucos dias do GP da Inglaterra, no fim de semana, Horner acredita que sua equipe estaria na liderança do campeonato se não tivesse enfrentado problemas, como a batida envolvendo seus dois pilotos no GP do Azerbaijão e uma falha técnica no Bahrein, que custou um pódio ao australiano Daniel Ricciardo.

"A Fórmula 1 é cheia de 'se', 'mas' e 'talvez', mas se você olhar as posições em que estávamos, poderíamos estar na liderança hoje. Mas a tabela de classificação mostra algo um pouco diferente", disse Horner, nesta terça-feira.

A Red Bull ocupa a terceira colocação do Mundial de Construtores, com 189 pontos, contra 247 da líder Ferrari. "Nosso calcanhar de Aquiles foram a corrida em que os dois carros não pontuaram e uma questão de confiabilidade do carro em outro incidente."

Apesar disso, ele vê o time austríaco no caminho certo no campeonato. "Nós reduzimos a diferença para os líderes nas últimas etapas, mas ainda há um trecho a percorrer. Ainda temos metade da temporada pela frente, acho que poderemos nos considerar como alguém que corre por fora na disputa."