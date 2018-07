Chicane da Curva do Café é reativada em Interlagos pela CBA

SÃO PAULO - A chicane da Curva do Café, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, voltará a ser utilizada nas corridas do automobilismo brasileiro, enquanto não acontecem as reformas para a construção de uma área de escape. O local foi revitalizado nesta semana e será utilizado na Copa Petrobrás de Marcas, no próximo domingo, e na Corrida do Milhão da Stock Car, marcada para o dia 7 de agosto.

A decisão de reativar o local é da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), com a concordância da Vicar (empresa organizadora dos dois campeonatos), para evitar acidentes como o que causou a morte do piloto Gustavo Sondermann, em abril deste ano (na Copa Montana), e de Rafael Sperafico, em dezembro de 2007 (na Stock Light), ambos em categorias de acesso da Stock Car.

Esta chicane é um desvio que serve para reduzir a velocidade na entrada da reta dos boxes, pois os carros precisarão retomar a aceleração. Ela fica do lado das arquibancadas e do muro, à esquerda. O local foi sinalizado e, com isso, evita-se fazer a corrida com bandeira amarela naquele setor (sinalização que impede ultrapassagem e recomenda cautela).

Construída em 1992 para receber a MotoGP, a chicane da Curva do Café será utilizada até que a construção de uma área de escape seja feita - o que implicará em demolição de parte da arquibancada e afastamento da cerca e do muro -, o que está previsto pela CBA para acontecer após o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2011, marcado para o dia 27 de novembro. Na F1, para constar, não é preciso utilizar a chicane.