Chuva adia classificação das 500 Milhas de Indianápolis

O treino classificatório das 500 Milhas de Indianápolis foi adiado para domingo por causa da forte chuva que caiu neste sábado no circuito mais tradicional da Fórmula Indy. Os 34 pilotos buscarão a pole da tradicional prova a partir das 11 horas (horário de Brasília).

O colombiano Carlos Huertas e o norte-americano Ryan Hunter-Reay chegaram a ir para pista quando a chuva deu uma trégua no início da tarde. Cada um conseguiu dar as quatro voltas previstas. Mas a água voltou a castigar o circuito oval de 2,5 milhas e interrompeu o treino em definitivo. Por isso, a direção da prova optou por cancelar o tempo dos dois pilotos e iniciar o classificatório do zero.

Porém, a previsão para domingo continua sendo de chuva. Mesmo assim, a direção da prova acredita que será possível realizar o treino classificatório. Nas 500 Milhas, cada carro dá quatro voltas no circuito. Os nove mais rápidos avançam à próxima fase que determinará quem fará a pole da etapa. A corrida acontecerá no dia 24 de maio.

No treino livre realizado pela manhã, o brasileiro Helio Castroneves fez o melhor tempo e atingiu uma velocidade de 233,474 milhas por hora (375,7400km/h), o que não acontecia desde 1996, quando Eddie Cheever Jr. alcançou 236,103 milhas por hora (379,9709km/h). O brasileiro já venceu três vezes as 500 Milhas e agora tenta se igualar a A.J. Foyt, Al Unser e Rick Mears, os maiores vencedores da prova, com quatro títulos de uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial.