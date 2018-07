Chuva adia treino de classificação do GP da Austrália

A primeira parte da sessão de classificação foi realizada com a pista molhada, mas uma sucessão de adiamentos para o início do Q2 deixou as partes seguintes do treino sem condições de serem realizadas pela falta de luz natural. Além disso, a forte chuva em Melbourne tornou o circuito de Albert Park muito perigoso.

Tradicionalmente, o treino de classificação e a corrida na Austrália começam às 17 horas locais para satisfazerem a audiência televisiva europeia, deixando pouco espaço para atrasos. O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o mais rápido do Q1, seguido pelo espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e o francês Romain Grosjean, da Lotus. Já o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, foi o sexto mais rápido. O venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, ficou entre os seis eliminados.

Os organizadores do GP da Austrália tinham o poder de definir o grid através do tempos do Q1 ou completar o treino de classificação no domingo (no horário local), e escolheram a segunda opção. A definição do grid no domingo é incomum, mas não sem precedentes, tanto que o treino de classificação do GP do Japão em 2004 e 2010 aconteceram no dia da prova por causa do mau tempo no sábado.

O Q2 será iniciado às 21 horas deste sábado, em um dia que promete ser longo para as equipes e pilotos, com a corrida sendo disputada apenas seis horas depois. Os seis pilotos eliminados no Q1 poderão chegar ao circuito mais tarde. Maldonado se classificou em 17º lugar, seguido pelo mexicano Esteban Gutierrez, da Sauber, que foi um dos vários pilotos que rodaram no Q1. Os outros eliminados foram a dupla de da Marussia - o francês Jules Bianchi e o britânico Max Chilton - e os pilotos da Caterham - o holandês Giedo van der Garde e o francês Charles Pic.

Recém-contratado pela McLaren, o mexicano Sergio Pérez ficou na quarta colocação. O australiano Mark Webber da favorita Red Bull terminou em quinto, com Massa separando ele do alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe. O britânico Jenson Button, da McLaren, foi o oitavo e o francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, ficou em nono, um lugar à frente de Lewis Hamilton. O britânico, em sua primeira sessão de classificação pela Mercedes, foi a primeira vítima da chuva. Ele rodou, atingiu a proteção de pneus e quebrou sua asa traseira.

Massa foi o próximo a sair da pista, na Curva 12, onde bateu no muro de proteção e rodou quatro vezes após o choque. O brasileiro, porém, conseguiu voltar aos boxes da Ferrari. Van der Garde e Pic também sofreram acidentes no Q1. O tempo de Van der Garde, aliás, ficou fora do limite de 107% em relação a melhor volta, o que pode o deixar fora da corrida de domingo. Mas ele deve ser liberado para participar da prova em razão das condições incomuns do treino de classificação. Mais chuva está prevista para o domingo em Melbourne, embora não se espere que seja tão forte como a de sábado.

Confira o resultado da primeira parte do treino de classificação do GP da Austrália:

1º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min43s380

2º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min43s850

3º. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min44s284

4º. Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min44s300

5º. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min44s472

6º. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min44s635

7º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min44s657

8º. Jenson Button (ING/McLaren) - 1min44s688

9º. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min44s871

10º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min45s546

11º. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min45s545

12º. Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min45s601

13º. Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min45s930

14º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min46s450

15º. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min47s328

16º. Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min47s330

17º. Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min47s614

18º. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min47s776

19º. Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min48s147

20º. Max Chilton (ING/Marussia) - 1min48s909

21º. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min49s519

22º. Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min50s626