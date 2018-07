Chuva ajudou Red Bull em treino na Bélgica, diz Sebastian Vettel

Depois de sofrer com problemas no motor, na sexta-feira, Sebastian Vettel contou com a sorte no treino classificatório deste sábado. O alemão atribuiu o terceiro lugar no grid de largada do GP da Bélgica de Fórmula 1 à chuva que praticamente não deu trégua durante toda a sessão - o australiano Daniel Ricciardo vai sair em quinto.

"Hoje tivemos uma história completamente diferente de ontem. Hoje conseguimos completar mais voltas e acho que a chuva nos ajudou. Em pista seca, nós não conseguiríamos obter uma posição tão boa", admitiu o alemão. "Acho que estaremos um pouco mais competitivos em comparação a Mercedes na corrida deste domingo."

Vettel obteve o terceiro lugar do grid depois de sofrer bastante com o motor Renault de sua Red Bull na sexta. Logo na primeira sessão livre um problema elétrico afetou a unidade de potência do seu carro. Como resultado, percorreu apenas 11 voltas e não conseguiu entrar na pista no segundo treino livre.

Para piorar, o atual tetracampeão da Fórmula 1 passou a se preocupar com uma possível punição nas próximas etapas da temporada. Isso porque ele estreou na Bélgica, ainda na sexta-feira, seu quinto motor deste ano, justamente o que apresentou problemas na parte elétrica. E o atual regulamento da F1 só permite cinco motores por temporada para cada piloto.

Assim, é certo que Vettel terá que sofrer punição no futuro - perda de dez posições no grid de largada - quando terá que estrear um sexto motor. Deve acontecer daqui a três ou quatro corridas. A boa notícia para o piloto é que não será nesta etapa que sofrerá a sanção, porque os mecânicos da Red Bull conseguiram recuperar o motor utilizado na corrida anterior, na Hungria.