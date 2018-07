Chuva atrapalha, e Barrichello termina em sexto no segundo treino da F-Indy

BARBER - A chuva que atingiu o estado do Alabama, nos Estados Unidos, na tarde desta sexta-feira obrigou a segunda sessão de treinos livre da segunda etapa da temporada 2012 da Indy a ter seu fim antecipado.

Com o dilúvio interrompendo a atividade, o japonês Takuma Sato, que deu apenas três voltas no circuito, registrou o tempo de 1min18s868 e fechou a sessão na primeira posição. Em segundo, ficou o francês Sebastiano Bourdais, seguido por Scott Dixon, Tony Kanaan e Marco Andretti.

Rubens Barrichello, quinto na primeira sessão, ficou em sexto na parte da tarde. Segundo melhor no começo do dia, Hélio Castroneves não marcou tempo no segundo treino desta sexta-feira.

Apesar da forte chuva do final desta tarde, a previsão do tempo no Alabama para o restante do final de semana é de clima seco. O treino classificatório para a prova acontece neste sábado, e a corrida, no domingo. (ESPN)

Veja abaixo os tempos do segundo treino desta sexta:

1º. Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman-Honda), 1min18s868 (3 voltas)

2º. Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Lotus), a 0s405 (8)

3º. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda), a 0s515 (10)

4º. Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet), a 1s015 (7)

5º. Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet), a 1s171 (5)

6º. Rubens Barrichello (BRA/KV-Chevrolet), a 1s280 (9)

7º. Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet), a 1s395 (7)

8º. Graham Rahal (EUA/Chip Ganassi-Honda), a 2s565 (7)

9º. Ernesto Viso (VEN/KV-Chevrolet), a 2s635 (7)

10º. Simona de Silvestro (SUI/HVM-Lotus), a 2s650 (8)

11º. Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda), a 2s804 (6)

12º. James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet), a 2s844 (6)

13º. Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda), a 3s365 (6)

14º. Katherine Legge (ING/Dragon-Lotus), a 4s116 (11)

15º. Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda), a 4s654 (2)

16º. James Jakes (ING/Dale Coyne-Honda), a 5s499 (5)

17º. Oriol Servià (ESP/Dreyer & Reinbold-Lotus), a 5s662 (2)

18º. Alex Tagliani (CAN/BHA-Lotus), a 15min34s473 (1)

Não marcaram tempo:

Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet)

Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet)

Mike Conway (INg/A. J. Foyt-Honda)

Ryan Briscoe (AUS/Penske-Chevrolet)

Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda)

Will Power (AUS/Penske-Chevrolet)