Chuva cancela treino da etapa de Gateway da Indy e faz Dixon largar na pole

A chuva em Madison, no Illinois, afetou diretamente a programação da etapa de Gateway da Fórmula Indy, disputada em um circuito oval. As condições climáticas adversas impediram a realização do treino de classificação nesta sexta-feira, o que levou as posições no campeonato determinarem a ordem do grid, com Scott Dixon na primeira posição.

Dono de quatro títulos da Indy, o australiano da Ganassi não largava da pole position desde a edição de 2017 das 500 Milhas de Indianápolis. Mas agora vai fazê-lo neste sábado, na prova de 248 voltas em um circuito oval de 1,25km. Dixon, porém, não terá direito ao ponto bônus que os pole positions conquistam.

"É muito difícil quando estamos em uma pista com um novo kit aerodinâmico e só tivemos, eu acho, 22 minutos de bandeira verde", afirmou Dixon, preocupado com a prova de sábado. "Acho que nosso carro está muito bom", disse o dono de 44 vitórias na Indy.

O norte-americano Alexander Rossi, segundo na classificação, 29 pontos atrás de Dixon, vai começar em segundo lugar na corrida. O piloto da Andretti Autosport foi o mais rápido no único treino livre realizado, seguido exatamente pelo australiano da Ganassi. E o francês Sebastien Bourdais foi o terceiro colocado, mas só largará da nona posição.

O norte-americano Josef Newgarden é o terceiro colocado do grid, seguido do australiano Will Power, ambos da Penkse. O norte-americano Ryan Hunter-Reay é o quinto colocado, seguido pelo francês Simon Pagenaud, que herdou a sexta posição em função da ausência do canadense Robert Wickens, fora da prova por estar hospitalizado após se lesionar na etapa de Pocono.

O norte-americano Graham Rahal será o sétimo colocado no grid e o canadense James Hinchcliffe vai sair da oitava posição. E o norte-americano Marco Andretti completa o Top 10. Os brasileiros vão largar da parte de trás do grid. Tony Kanaan será o 15º colocado, Matheus Leist vai começar da 19ª posição e Pietro Fittipaldi começará do 21º lugar.

A etapa de Gateway, a 15ª das 17 previstas para a temporada 2018 da Indy, tem largada prevista para as 21h30 (horário de Brasília) deste sábado.