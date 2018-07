Chuva em SP causa estragos no autódromo de Interlagos

O temporal da noite desta sexta-feira derrubou parte da arquibancada do setor B do autódromo de Interlagos, próximo à curva do S do Senna, a dois dias da disputa do GP do Brasil. Segundo a organização da prova, como o pedaço que caiu é móvel, não vai causar problemas para ser reparado.

O incidente ocorreu pouco depois das 20h. A chuva e o vento forte também causaram queda de energia elétrica e alguns setores do autódromo e rasgaram a tenda da Rede Globo. Durante as duas sessões dos treinos livres desta sexta-feira, não houve chuva forte, embora a previsão do tempo aponte essa possibilidade para o treino classificatório deste sábado.

O vendaval também derrubou algumas placas e obrigou os funcionários das equipes a correrem para guardarem mesas e pertences. Na região dos boxe e do paddock não houve estragos e nem queda de energia.