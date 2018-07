Chuva e novo asfalto em Interlagos deixam pilotos cautelosos

As atividades do GP do Brasil começaram nesta sexta-feira sob a expectativa de serem disputadas sob pista molhada. A chuva que caiu sobre São Paulo durante a noite de quinta-feira e no início da manhã desta sexta deve deixar os pilotos mais cautelosos no primeiro treino livre da penúltima etapa do campeonato. Além disso, a atividade também será importante para que os pilotos da Fórmula 1 conheçam melhor o novo asfalto do Autódromo de Interlagos.

Os termômetros do circuito registram 19ºC, sendo 25ºC na pista. A umidade é de 92%, embora a chuva, fina no início do dia, tenha dado uma trégua. O mau tempo na capital paulista teve início no fim de semana passado e trouxe vento forte, além de chuva, ao autódromo na noite de quinta. A previsão é de que o mau tempo siga até domingo, trazendo expectativa sobre a corrida.

Na quinta-feira, os pilotos demonstraram certa preocupação com as condições climáticas em São Paulo. "Todos sabem como o tempo pode virar no Brasil. Já tivemos corridas bem empolgantes aqui", comentou o alemão Adrian Sutil. A chuva caindo direto sobre o asfalto novo, ainda sem estar emborrachado pelos pneus dos carros, deve gerar maior cautela por parte dos pilotos, afirmou Felipe Massa em Interlagos.

Além do asfalto novo, os pilotos vão conhecer a nova entrada e saída dos boxes, reformados recentemente. A entrada ganhou uma chicane para reduzir a velocidade dos carros e evitar acidentes. Na saída, mais alongada, a segurança foi reforçada com um contorno mais longo e uma área de escape maior.

Ainda há ingressos para o fim de semana do GP do Brasil. Por enquanto, os bilhetes estão esgotados somente para os setores B, F e D das arquibancadas e para parte da área VIP (Premium Paddock Club - Star Lounge). A partir desta sexta, os tíquetes só poderão ser adquiridos nas bilheterias do autódromo - das 7h às 17h, na sexta e sábado, e das 7h às 12h, no domingo.