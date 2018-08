Chuva não dá trégua em Silverstone e MotoGP decide cancelar etapa da Grã-Bretanha

A MotoGP comunicou que a etapa da Grã-Bretanha da categoria, marcada para este domingo, em Silverstone, foi cancelada por causa das condições climáticas. A organização da prova fez testes com o safety car no circuito molhado pela chuva e concluiu que não há segurança suficiente para os pilotos.

"Após reunião com a Associação Internacional das Equipes de Corrida (IRTA, na sigla em inglês) e pilotos da MotoGP, a decisão de cancelar a etapa da Grã-Bretanha foi tomada, em razão das condições do traçado serem consideradas muito inseguras", diz nota publicada no site oficial da MotoGP.

A opção de adiar a corrida para segunda-feira foi descartada, porque a organização alegou que não teria funcionários suficientes no circuito de Silverstone. Desta forma, a classificação do Mundial de Pilotos permanece inalterada.

Com sete corridas restantes no calendário, o tetracampeão da MotoGP Marc Márquez, da Honda, ruma para o seu quinto título, uma vez que tem 201 pontos, 59 a mais do que o segundo colocado, Valentino Rossi, da Yamaha. Pole position em Silverstone, o tricampeão Jorge Lorenzo, da Ducati, está em terceiro lugar, com 130.