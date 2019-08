Chuva suspende treino e classificação do campeonato define grid de prova da Indy

Os treinos deste sábado para a etapa de Pocono da Fórmula Indy foram marcados por fortes chuvas na Pensilvânia. Em função das condições climáticas adversas, a sessão classificatória não ocorreu. Com isso, o grid para a prova deste domingo foi definido por uma regra que determina a posição de largada de acordo com a pontuação dos pilotos no campeonato norte-americano de monopostos.

Assim, Josef Newgarden, da Penske, largará na pole position. Entretanto, o norte-americano não receberá o ponto extra por partir do primeiro posto, já que não houve uma sessão na pista para definição das posições.

O vice-líder da temporada 2019, Alexander Rossi, também norte-americano, largará da segunda posição em Pocono. O ex-piloto da Fórmula 1 corre pela equipe Andretti e vai à caça de Newgarden na corrida, marcada para começar às 16 horas (de Brasília).

Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis neste ano, o francês Simon Pagenaud, da Penske, sairá em terceiro neste domingo. O neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, começa no quarto lugar do grid, à frente do australiano Will Power, que completa o Top 5 com a Penske.

Em má posição na tabela em função do fraco carro da AJ Foyt, os companheiros brasileiros Tony Kanaan e Matheus Leist sairão do pelotão de trás. Campeão da Indy em 2004 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2013, o experiente Kanaan larga em 19º, justamente à frente do seu compatriota.

Apesar da posição de largada ruim, Kanaan foi bem no único treino livre do dia. Completando seu giro mais veloz em 41s598, o brasileiro ficou no topo da tabela de tempos no circuito de Pocono.

Logo atrás, vieram Dixon, o novato norte-americano Santino Ferrucci, da Dale Coyne, Rossi e Pagenaud, que completou os cinco mais rápidos neste sábado. Com o tempo de 42s, Leist finalizou a sessão em 15º.