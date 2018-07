Chuva vai deixar corrida imprevisível, diz Piquet O ex-piloto Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, afirmou neste sábado que a possibilidade de chuva para o GP do Brasil deixa a disputa pelo título da temporada imprevisível. "Se cair água, será um grande ponto de interrogação para essa corrida", comentou. A previsão do tempo é de chuva forte para o horário da prova neste domingo. Durante a classificação, neste sábado, uma garoa caiu minutos antes do treino.