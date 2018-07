Circuito de Austin anima Bruno Senna para GP dos EUA O brasileiro Bruno Senna afirmou nesta segunda-feira que está animado com o fato de que correrá pela primeira vez no novo circuito de Austin, palco do GP dos Estados Unidos, no próximo domingo, quando acontecerá a penúltima etapa deste Mundial de Fórmula 1. O piloto da Williams destacou que a prova será interessante porque a pista norte-americana do Texas fará a sua estreia em uma corrida da categoria.