Circuito de Ímola planeja homenagem a Ayrton Senna

ÍMOLA - A direção do Autódromo Enzo e Dino Ferrari, mais conhecido como Circuito de Ímola, está planejando uma grande homenagem a Ayrton Senna, cuja morte completa 20 anos no dia 1º de maio. O "Ayrton Senna Tribute 1994/2014" está sendo preparado com o apoio da Câmara Municipal de Ímola e do Instituto Ayrton Senna.

O tributo, que contará com diversos eventos entre 30 de abril e 4 de maio, também vai homenagear o austríaco Roland Ratzenberger, que morreu naquele mesmo fim de semana do trágico GP de San Marino. Uma missa na Catedral de Ímola vai abrir o tributo, no dia 30.

No dia seguinte, que marcará os exatos 20 anos da morte do brasileiro, haverá uma cerimônia na Curva Tamburello, onde o piloto sofreu o acidente fatal. Uma exposição de carros e de objetos de Senna vai inaugurar um museu no circuito. Também haverá uma mostra fotográfica, um jantar beneficente e até um jogo de futebol em homenagem ao brasileiro.

Na sexta-feira, os eventos terão sequência com uma corrida de kart e um show musical no paddock. Um desfile de carros, de fórmula e de veículos antigos, uma corrida a pé e de bicicleta também integram a programação geral do "Ayrton Senna Tribute 1994/2014".

"Juntos queremos lembrar Ayrton com amor, emoção e gratidão porque depois dele nada mais foi como antes. A tragédia de Ayrton mudou o mundo da Fórmula 1. Eu acho que é justo pensar sobre todas as mudanças, a preocupação com segurança. A morte de Ayrton representa uma grande mudança na indústria automotiva", afirmou o prefeito de Ímola, Daniele Manca.