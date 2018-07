Circuito do Anhembi quase montado para receber a Fórmula Indy

SÃO PAULO - O circuito de rua do Anhembi está quase pronto para receber a Fórmula Indy em 2011, que chega a São Paulo no próximo 1.º de maio. As obras de montagem já estão em ritmo de ajustes finais, a uma semana dos treinos e da corrida, com a montagem de setores VIPs, arquibancadas e cercas de segurança.

A principal preocupação é a reta do Sambódromo, que segue com piso de concreto, mas agora com uma superfície aparentemente bem mais aderente que o ano passado (parecido com o de rodovias que usam concreto, como a Imigrantes), quando os carros não conseguiam acelerar ao máximo e foram necessárias obras durante a madrugada. Existem muitas ranhuras que garantem um escoamento melhor da água, inclusive.

O asfalto da avenida Olavo Fontoura (reta de Marte) e da Marginal do Tietê (reta dos Bandeirantes) foi refeito e está com poucas ondulações. O pit lane (área do estacionamento) e o Pavilhão de Exposições do Anhembi também já estão prontos.

Os equipamentos chegam neste começo de semana e os pilotos e funcionários das equipes até quinta-feira. A etapa de São Paulo da F-Indy tem largada marcada para às 13 horas (de Brasília) do domingo. (com Bruno Salvagno)