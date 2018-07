Circuito do GP do México homenageia Mansell em nome de curva Os organizadores do GP do México, que retornará ao calendário da Fórmula 1 nesta temporada, anunciaram nesta terça-feira que a última curva do reconstruído Autódromo Hermanos Rodríguez receberá o nome do ex-piloto britânico Nigel Mansell, campeão mundial em 1992.