Veja o que ex-pilotos recomendam para a estreia de Pietro Fittipaldi na F-1

Aproveitar o circuito novo, ter calma para aprender os detalhes do carro e mostrar evolução no fim de semana. Foram essas sugestões que o Estadão ouviu de quatro ex-pilotos da Fórmula 1 para que o brasileiro Pietro Fittipaldi, da Haas, possa ter um bom desempenho na estreia, no próximo domingo. Após três anos o País voltará a ter um representante no grid e no GP do Sakhir o piloto de 24 anos terá uma rara oportunidade para mostrar talento.

A chance se abriu para Pietro porque o titular da Haas, Romain Grosjean, sofreu um grave acidente no último domingo e ainda se recupera de queimaduras nas mãos. Por isso, a escuderia selecionou o piloto de testes para substituto. A grande chance pode também ser a única, pois não está definido quem vai guiar na etapa seguinte (Abu Dabi) e é certo que a escuderia terá outros pilotos no grid para 2021. O russo Nikita Mazepin e o alemão Mick Schumacher foram contratados.

Portanto, Pietro terá ao mesmo tempo uma oportunidade excelente e raríssima. Os ex-pilotos procurados pela reportagem ressaltaram justamente a necessidade de o novato na categoria não pecar pelo excesso de vontade e cometer erros. Apesar da ansiedade para estrear, o importante será demonstrar regularidade e conseguir deixar uma boa impressão para o caso de uma nova vaga se abrir no futuro, mesmo que em outra equipe.

O roteiro de ser substituto às pressas foi vivido por Roberto Pupo Moreno várias vezes, mas uma delas foi a mais especial. Para o GP do Japão de 1990, a Benetton chamou o brasileiro para a vaga de Alessandro Nannini, que havia sido vítima de um acidente de helicóptero. Moreno fez uma ótima prova e chegou em segundo lugar em Suzuka ao utilizar um plano que pode ser útil também para Pietro.

"Uma coisa importante é não querer mostrar resultado imediatamente. Você pode cometer um erro que pode ser muito custoso. Eu procurei me adaptar ao carro nos treinos e entendi que era importante mostrar serviço na corrida, quando você já vai ter mais percepções", explicou o ex-piloto de 61 anos. A grande dificuldade dele com a Benetton foi entender o processo de freagem. O carro era bem mais potente do que o da Eurobrun, equipe pela qual guiava anteriormente.

O pódio em Suzuka fez o ex-piloto ser contratado pela nova escuderia. A chance que era para durar somente uma prova foi estendida. Em 2001, no Canadá, Ricardo Zonta ganhou uma vaga de última hora após o alemão Heinz-Harald Frentzen ter um problema. O brasileiro era o reserva da Jordan e avalia que o fundamental para quem está na fila da espera é ter se preparado. "O piloto reserva acompanha todos os procedimentos e as corridas, mas a responsabilidade de virar titular é grande e tem a ansiedade do momento. Como piloto profissional todos estão preparados para virar titular", explicou.

Primo de Pietro e ex-piloto da Fórmula 1 e Fórmula Indy, Christian Fittipaldi defende que uma boa prova no domingo será fundamental para abrir novas oportunidades. "O importante é fazer uma corrida sólida. Isso vai fazer as pessoas verem potencial nele. Não é sentar no carro e tentar marcar ponto, mas ter um progresso do começo ao fim", disse.

NOVA PISTA

Junto com Pietro, quem vai estrear na Fórmula 1 é o desenho do autódromo barenita. Em comparação à corrida que foi disputada no último domingo no mesmo local, a pista terá um desenho diferente, com menos curvas e em formato parecido a um oval. Cada volta terá menos de um minuto de duração. Por ser algo inovador, isso pode ser uma vantagem para Pietro. Todos os demais concorrentes estarão na mesma situação que ele, com a necessidade de aprender o traçado.

"O fato de todos eles estarem em uma pista diferente eu acho que minimiza um pouco a diferença do Pietro para os outros competidores. Hoje em dia todos fazem simuladores para se preparar, mas na dinâmica da corrida isso muda", explicou Christian. O primo de Pietro alerta, porém, que o principal desafio para o estreante será compensar o longo período sem disputar corridas. O novato não conseguiu competir em provas de outras categorias neste ano.

Para Tarso Marques, outro com experiência na Fórmula 1 e na Indy, mesmo com tantas dificuldades em uma estreia, a nova pista pode ser uma aliada do brasileiro. "Se fosse um circuito em que só ele não tivesse andado, seria mais difícil. Então o circuito 'oval' pode ajudar a nivelar a disputa para todos. Mesmo com tantas dificuldades, ele tem de abraçar. Essa oportunidade não aparece toda hora", afirmou.