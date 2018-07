Claire Williams vê 'má sorte passageira' de Felipe Massa

Felipe Massa amargou uma série de acidentes nas últimas corridas, sendo que no último deles capotou o seu carro ao se tocado pela McLaren do dinamarquês Kevin Magnussen já na primeira curva do GP da Alemanha de Fórmula 1, domingo passado, em Hockenheim. Antes disso, o brasileiro não conseguiu tracionar na largada e depois foi vítima de um acidente provocado por Kimi Raikkonen, da Ferrari, também na primeira volta.

Embora a competência do piloto tenha ficado em xeque nestas últimas corridas, Claire Williams, chefe adjunta da equipe que leva seu sobrenome, acredita que Massa está atravessando apenas uma ''má sorte passageira''. Para a filha de Frank Williams, fundador da escuderia inglesa, o piloto está fazendo bem o seu trabalho, apesar de hoje figurar apenas na décima posição do Mundial, 61 pontos atrás do finlandês Valtteri Bottas, o seu companheiro de equipe.